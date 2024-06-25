25 milyon Euro’luk paket

Galatasaray'da takımdaki geleceği belirsizliğini koruyan Nicolo Zaniolo ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün ve yönetim kurulu üyesi İbrahim Hatipoğlu'nun İtalyan yıldızın menajeriyle bir araya geldiği öğrenildi.

24 yaşındaki futbolcunun temsilcisinin yönetime 3 İtalyan kulübünün oyuncu ile ilgilendiğini söylediği ifade edildi. Hatipoğlu ve Ergün'ün menajere 20 milyon Euro garanti para+bonuslarla birlikte toplam 25 milyon Euro'luk bir paket teklif istediklerini dile getirdikleri ifade edildi. Galatasaray ile olan kontratı 2027'de sona erecek yıldız 10 numaraya Fiorentina ve Atalanta'nin ilgisi var.



HEDEFİ İTALYA'YA DÖNMEK

Geçen sezon satın alma opsiyonuyla Premier Lig ekibi Aston Villa'ya kiralanan ancak sezon sonu takıma geri dönen İtalyan yıldız yeni sezonda ülkesinde bir takımda oynamayı hedefliyor. Zaniolo'nun bu talebini de yönetime ilettiği ifade ediliyor.