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Şimdi muhasebe zamanı: Çekya maçı öncesi A Milli Takım’da seferberlik ilan edildi

Çekya maçı öncesi A Milli Takım’da seferberlik ilan edildi. Portekiz yenilgisinin yaraları sarılmaya başlanırken, Montella ekibiyle detaylı analizler yaptı, kaptanlar da devreye girip, takımı motive etti.

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 24 Haziran 2024 Güncelleme 24 Haziran 2024, 07:04
Şimdi muhasebe zamanı: Çekya maçı öncesi A Milli Takım’da seferberlik ilan edildi

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Portekiz'e 3-0 kaybeden A Milli Takımımız, Çekya ile gruptan çıkma adına önemli bir maç oynayacak. Milliler, bir taraftan son yenilgiyle ilgili analiz yaparken, bir taraftan da yaralarını sarmaya başladı.

1- Montella birlikte Portekiz maçı sonrası uzun süren bir toplantı gerçekleştirdi. 11 konusunda bazı hatalar yapıldığı konusunda fikir birliğine varıldı ve 3-0'lık yenilgiyi getiren sebepler detaylıca masaya yatırıldı.

2- Portekiz maçından sonra takım kaptanları da devreye girdi. Maçtan sonra kaptanlar Hakan, Mert ve Uğurcan takım arkadaşlarıyla konuşma yaptı. Çekya maçı öncesi yeniden motivasyon sağlayıcı ifadeler kullanıldı.

3- Formu düşük olan Abdülkerim, Barış, Hakan ve Orkun gibi futbolcularla özel olarak ilgilenilecek. TFF'nin de tam olarak destek verdiği Vincenzo Montella, böylece gruptaki hedeften sapma olmamasını sağlayacak.

ÇEKYA HAZIRLIĞI TAM GAZ DEVAM
26 Haziran Çarşamba günü Çekya ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımımız, hazırlıklarına 3 puan parolasıyla başladı. Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanda, Portekiz maçında oynayan futbolcular rejenerasyon çalışması yaptı. İdmanda Montella oyuncuları sık sık uyardı.

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