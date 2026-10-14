14 Ekim İstanbul trafik durumu: Şiddetli yağış trafiği kilitledi, yoğunluk yüzde 87'ye ulaştı
İstanbul'da etkili olan kuvvetli sağanak yağış kentin ana arterlerinde trafiği felç etti. Kayganlaşan yollar ve düşen görüş mesafesi nedeniyle araçlar ilerleyemezken, Haramidere'deki kaza da Avcılar yönünü olumsuz etkiledi. İşte alternatif kaçış rotaları...
Meteoroloji'nin uyarısıyla İstanbul genelinde etkisini artıran şiddetli sağanak yağış ve fırtına kente kabusu yaşattı. Görüş mesafesinin düşmesi ve kayganlaşan yollar nedeniyle kentin her iki yakasında trafik durma noktasına geldi. Yağışın olumsuz etkilediği E-5 Karayolu Haramidere mevkiinde metrobüs bariyerlerine çarpan bir kamyonet de Avcılar yönündeki kilitlenmeyi artırdı. İşte CANLI İBB trafik haritası verileri ve alternatif rotalar...
14 Ekim Çarşamba günü kentin genelini etkisi altına alan kuvvetli sağanak yağış ve elverişsiz hava koşulları, akşam mesai çıkışı öncesinde İstanbul ulaşımını adeta kilitledi. Sağanağın görüş mesafesini yer yer birkaç metreye kadar düşürmesi ve kayganlaşan asfalt nedeniyle kentin ana arterlerinde araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.
SAĞANAK YAĞIŞ KENTİ KÜTLEDİ: GÖZ GÖZÜ GÖRMÜYOR!
Saat 16.50 itibarıyla yüzde seksen yediye ulaşan trafik yoğunluğu vatandaşı endişelendirdi. İstanbul'da aniden bastıran sağanak yağış ve su birikintileri nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor. Yollarda oluşan göletler ve kayganlaşan zemin nedeniyle kentin kritik noktalarında araç kuyrukları kilometreleri buldu.
Olumsuz hava şartlarının etkisiyle E-5 Karayolu Haramidere mevkinde saat 15.20 sıralarında kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir kamyonet metrobüs yolu bariyerlerine çarptı. Yağmur trafiğinin üzerine eklenen kaza nedeniyle Avcılar yönünde araçlar uzun süre ilerleyemedi.
İBB CANLI HARİTA ALARMDA: İŞTE KİLİT NOKTALAR
İBB Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre sağanak yağışın en çok etkilediği ve trafiğin durma noktasına geldiği hatlar:
E-5 (D-100) Hattı: Beylikdüzü, Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy ve Haliç Köprü geçişlerinde sağanağın görüşü engellemesi sebebiyle yoğunluk tavan yaptı.
Anadolu Yakası: D-100 Ataşehir, Maltepe ve Kartal hatları ile TEM Otoyolu Sultanbeyli ve Kavacık katılımlarında yağmur nedeniyle sürücüler dur-kalk ilerliyor.
Boğaz Geçişleri: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Avrupa'dan Anadolu'ya geçiş yönünde yağışlı hava sebebiyle yoğunluk kilit seviyeye ulaştı.
SÜRÜCÜLER İÇİN ALTERNATİF KAÇIŞ ROTALARI
Kuvvetli sağanak yağışın etkisini sürdürdüğü saatlerde yola çıkacak vatandaşlar için kaçış alternatifleri:
E-5 Avcılar-Beylikdüzü Aksı İçin: E-5 hattındaki aşırı yağış ve kaza yoğunluğundan kaçmak için Hadımköy bağlantısıyla TEM Otoyolu veya Ambarlı Sahil Yolu ara bağlantıları kullanılabilir.
Boğaz Geçişleri İçin: Yağış nedeniyle köprülerde kilitlenen araç kuyruklarına takılmamak adına Avrasya Tüneli veya Yavuz Sultan Selim Köprüsü (Kuzey Marmara Otoyolu) daha akıcı bir geçiş imkanı sunuyor.
Toplu Taşıma Uyarısı: Yağışlı havalarda özel araç yerine Marmaray ve Metrobüs gibi raylı/özel hatlı toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi zaman kazandıracaktır.