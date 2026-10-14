Meteoroloji'nin uyarısıyla İstanbul genelinde etkisini artıran şiddetli sağanak yağış ve fırtına kente kabusu yaşattı. Görüş mesafesinin düşmesi ve kayganlaşan yollar nedeniyle kentin her iki yakasında trafik durma noktasına geldi. Yağışın olumsuz etkilediği E-5 Karayolu Haramidere mevkiinde metrobüs bariyerlerine çarpan bir kamyonet de Avcılar yönündeki kilitlenmeyi artırdı. İşte CANLI İBB trafik haritası verileri ve alternatif rotalar...

14 Ekim Çarşamba günü kentin genelini etkisi altına alan kuvvetli sağanak yağış ve elverişsiz hava koşulları, akşam mesai çıkışı öncesinde İstanbul ulaşımını adeta kilitledi. Sağanağın görüş mesafesini yer yer birkaç metreye kadar düşürmesi ve kayganlaşan asfalt nedeniyle kentin ana arterlerinde araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.