Kirada yeni dönem

Konut piyasasında gözler kirada yüzde 25 artış sınırına çevrildi. Yeni bir düzenleme yapılmadığı takdirde kiralarda yüzde 25 zam sınırı 1 Temmuz tarihi itibarıyla sona erecek. Uygulama kira fiyatlarında fahiş artışları önlemek amacıyla 2 yıl önce başlamıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu konuyla ilgili daha önce "Devam etmesi için bir çalışma yok" açıklaması yapmıştı. Yüzde 25 sınırı sona ererse konut kiralarında neler değişecek? İşte detayları...

YÜZDE 25 ZAM SINIRI SONA ERERSE TÜM EV SAHİPLERİ ZAM MI YAPACAK?

Bu sınır 1 Temmuz'da sona erecek. Ancak bu tarihten sonra tüm ev sahipleri zam yapmayacak. Çünkü kiraya zam 'yılda bir kez' ve 'sözleşme yenileme döneminde' söz konusu olabiliyor. Sözleşme süresinin sona erdiği tarihte artış yapılacak.



SINIR KALKINCA NE KADAR ARTIŞ OLACAK?

Ev sahibi kiraya istediği zammı yapabilir mi? Kira artışında üst sınır tıpkı geçmişte olduğu gibi 12 aylık TÜFE ortalamasına göre belirlenecek. Sözleşme süresi 1 Temmuz'dan sonra dolanlar yenileme tarihindeki 12 aylık TÜFE ortalamasını aşmayacak şekilde artış yapacak. Temmuz ayının kira artış oranı 3 Temmuz'da Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla belli olacak.

İş yeri kiralarında bu ayki zam tavanı 3 Haziran'da Mayıs enflasyonunun açıklanması ile belli oldu. Buna göre 12 aylık ortalama TÜFE yüzde 62.51 olarak açıklandı. Buna göre bu ay kontrat süresi dolan iş yeri sahipleri, kiraları için yüzde 62.51 artış yapabildi. Konutlarda şu an yüzde 25 sınırı olmasa Haziran'da yenilenecek sözleşmelerde tavan artış oranı yüzde 62.51 olacaktı.



DAVA SÜRECİ DEVAM EDENLER NE YAPACAK?

Bu durumda olan kiracıların da tıpkı diğer kiracılar gibi güncel yasal zam oranına uyması gerekiyor. Kiracı, 'Zaten davalık durumdayız, yüzde 25 zam yaparım' diyemez. Eğer süren dava kira tespiti için ise, mahkeme güncel kira değerini açıklayacak, karar kesinleştikten sonra da kira zam döneminde 12 aylık TÜFE ortalaması dikkate alınacak. (Tarih 1 Temmuz sonrası ise)



EV SAHİBİ YASAL ORANI AZ BULURSA NE YAPABİLİR?

Bu durumda olan ev sahipleri, 5 yılı dolduran kiracılarına, kiranın yeniden belirlenmesi için tespit davası açabilir. 5 yıldan kısa sürelerde de uyarlam a davaları mümkün. Ancak bu davada öngörülemeyen mağduriyetin ispatı şart. Her iki halde de dava açmadan arabulucuya gidilmesi zorunluluk. Dava süreçleri uzun olduğundan uzlaşma tavsiye ediliyor.

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