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Almanya'da 8 numara zirvesi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Almanya’da orta saha transferi için İbrahim Hatipoğlu ve Cenk Ergün ile buluştu. Yıldız bir oyuncu ile görüşme gerçekleştirilecek.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 23 Haziran 2024 Güncelleme 23 Haziran 2024, 06:58
Almanya’da 8 numara zirvesi

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Galatasaray, gelecek sezon yıldızlarla dolu kadrosunu daha da güçlendirmek için harekete geçti. Sarı- Kırmızılılar'ın başarılı teknik direktörü dün oynanan Türkiye-Portekiz maçını Galatasaray yöneticilerinden İbrahim Hatipoğlu ve Cenk Ergün ile birlikte izledi. Maçın ardından ise 3'lü zirve gerçekleştirildi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, İbrahim Hatipoğlu ve Cenk Ergün'ün transfer edilmesi istenen yıldız oyuncuyla masaya oturması bekleniyor. Cimbom'un Euro 2024'te mücadele eden birçok yıldız isimlerle temasları sürüyor. Galatasaray, turnuva sona ermeden yıldız bir orta saha oyuncusuyla el sıkışması bekleniyor. Sarı-Kırmızılı taraftarlar da çilek transferlerinin yolunu gözlüyor. Buruk'un görüşülecek yıldız oyuncunun transferini çok istediği ve yönetimle sürekli temas halinde olduğu öğrenildi.

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