Nicolo Zaniolo haber bekliyor

Galatasaray'ın geçen sezon başında satın alma opsiyonuyla Aston Villa'ya kiraladığı ve sezon sonu takıma geri dönen yıldız futbolcu Nicolo Zaniolo'nun geleceği belirsizliğini koruyor. Şu ana kadar İtalyan yıldız için gelen en iyi teklifin Atalanta'dan olduğu ve oyuncunun da Bergamo ekibine gitmeye sıcak baktığı ifade ediliyor. Atalanta'dan sonra en iyi teklif yapan ikinci takımın ise y Fiorentina olduğu belirtildi. 24 yaşındaki yıldız 10 numaranın şu anda ailesiyle birlikte tatilde olduğu ve Galatasaray'dan haber beklediği öğrenildi.

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