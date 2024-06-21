Ünlü oyuncu Demet Özdemir’den samimi açıklamalar

Demet Özdemir, önceki gün Ahmet Mümtaz Taylan'ın programına konuk oldu. Özdemir, Taylan'ın "Aşk ne demek? Yani çok tanımı var, sana göre ne? Senin sevdiğin bir tarifi var mı, kolayına gelen?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Aşkı kimyaya bağlıyorum. Birini tanımak zorunda değilsin, tek saniyelik müthiş bir an... Tasarlayamazsın, tarif edemezsin, tamamen enerjisel ve kimyasal bir şey aşk... Aşkın kalıcılığının olduğunu düşünmüyorum. Hazları yaşadıktan, söyledikten sonrasının tamamen gerçeklerimizle tanışıp sevgiye dönüştüğüne inananlardanım. Aşkın uzun süre devam edebileceğini düşünmüyorum. Aşk bende çok kısa sürüyor."



AİLEME BAKMAK ZORUNDAYDIM

Ahmet Mümtaz Taylan'ın "Piyasanın içindeyken oyunculuk eğitimi almışsın" cümlesine üzerine Özdemir, "Okullu olmak önemli bir şey... Eğitim benim için önemli, keşke gerçekten okullu olabilseydim" diyerek söze girdi. Taylan'ın "Neden tam da okuman gerekirken akşam lisesini seçtin?" sorusu üzerine de, "Çünkü aileme bakmak zorundaydım. Ertelemek zorunda kaldım. Yine de bu bir şekilde iyilik ya, niyet iyi ya, o bana başka bir yol açtı. Ama çok isterdim üniversite okumak, yüksek lisans yapmak..." yanıtını verdi.