Nuri Şahin Fenerbahçe’nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu için bizzat devreye girdi

Fenerbahçe'deki başarılı performansıyla Avrupa kulüplerinin hayallerini süsleyen Ferdi Kadıoğlu ile ilgili flaş gelişmeler yaşandı. Alman devi Borussia Dortmund, sol bek takviyesi için gündemine Ferdi Kadıoğlu'nu aldı.

NURİ ŞAHİN BİZZAT ARADI

Edin Terzic'ten sonra Dortmund'da teknik direktörlük görevine oturan Nuri Şahin'in milli futbolcuyu telefonla aradığı ve "Seni kadromda mutlaka görmek istiyorum" dediği öğrenildi. Ayrıca Şahin'in Kadıoğlu ile ilgili olarak Dortmund yönetimine bir sunum yaptığı ve Sarı- Siyahlı yetkililerin de futbolcuya hayran kaldığı belirlendi. Alman devinin öncelikli hedefinin 24 yaşındaki futbolcu olduğu ve F.Bahçe'ye yakın zamanda resmi teklifin yapılacağı gelen haberler arasında.

FERDI'NIN ÖNCELİĞİ FENER

Türkiye A Milli Futbol Takımı ile birlikte EURO 2024 kadrosunda mücadele eden Ferdi Kadıoğlu'nun önceliği Fenerbahçe. Sarı-Lacivertli yönetim ise yıldız futbolcuya 30 milyon Euro ve üstünde bir teklif gelmesi halinde bunu değerlendirmeye alacak. Kadıoğlu'nun Fenerbahçe ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihine kadar sürüyor. Ayrıca Kanarya'nın yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun kararı da bu transferde belirleyici olacak.