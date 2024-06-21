Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop: Arda Güler, Kroos’tan daha iyi işler yapacak

Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop dün açıklamalarda bulundu. Altıntop, "Real Madrid, Arda Güler'e yatırım yaptı. Kulüp benimle de istişare etti. 6 yıllık bir sözleşme imzaladı. 6 yıl ne demek? 'Biz, sana ve senin yeteneğine inanıyoruz' demek. Toni Kroos'un yerini alabilecek veya ondan daha iyi işler yapabilecek bir potansiyele sahip" diye konuştu.

Altıntop, Semih Kılıçsoy ile ilgili olarak ise "Semih burada olmaktan mutsuz değil, oynamamasından mutsuz" ifadelerini kullandı. Gürcistan maçını değerlendiren Hamit Altıntop, "Turnuvaya baktığınızda, maçlar hep ortada gidiyor. 1-2 pozisyon fark yaratıyor. Bizde de öyle oldu. Bizim için en önemli şey takım olabilmek. Gürcistan maçının zorlu olacağını biliyorduk ama biz de Türkiye'yiz, ayakta kaldık. İyi başladık" dedi.