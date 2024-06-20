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Zaniolo için ayrılık vakti

Nicolo Zaniolo’nun menajeri bu hafta 3 kulüple masaya oturacak. G.Saray, satıştan en az 20 milyon Euro bekliyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 20 Haziran 2024 Güncelleme 20 Haziran 2024, 07:02
Zaniolo için ayrılık vakti

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Aston Villa ile kiralık sözleşmesi bittikten sonra Galatasaray'a dönen Nicolo Zaniolo, yeni sezonda başka bir takımda forma giymeye hazırlanıyor. Başta Atalanta ve Fiorentina olmak üzere İtalyan ekipleriyle İspanyol kulüplerinin istediği 24 yaşındaki futbolcunun menajeri, 3 kulüple masaya oturacak. Sarı-Kırmızılı ekibin, İtalyan oyuncunun satışını gerçekleştirmek istediği ve en az 20 milyon Euro bonservis geliri beklediği belirlendi. Cimbom'da 12 maçta 5 gol, 1 asist üreten yıldız futbolcu da İtalya'nın yolunu tutmayı düşünüyor.

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