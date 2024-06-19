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Kartal'dan Becker hamlesi

Beşiktaş’ın, Real Sociedad forması giyen Surinamlı golcü için İspanyol ekibine teklif yaptığı belirlendi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 19 Haziran 2024 Güncelleme 19 Haziran 2024, 07:01
Kartal’dan Becker hamlesi

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Yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş transfer çalışmalarını sürdürüyor. Golcü arayışlarına devam eden Kartal'ın, Real Sociedad forması giyen Surinamlı forvet Sheraldo Becker için İspanyol ekibine teklif yaptığı öğrenildi.

Beşiktaş'ın 29 yaşındaki oyuncu ve menajerini yüz yüze görüşmek için İstanbul'a davet ettiği de ifade edildi. Geçen sezonun devre arasında Bundesliga ekibi Union Berlin'den İtransfer edilen Becker, Sociedad'la çıktığı 18 maçta 3 gol, 2 asistle 5 gole katkıda bulundu. 10 milyon Euro civarında bir piyasa değeri bilinan yıldız ismin kontratı 2026 yılında sona erecek.

111 GOLE KATKI YAPTI
Beşiktaş'ın resmi teklif yaptığı becken kariyeri boyunca 347 maçta forma giydi. Bu karşılaşmalarda 50 gol 61 asistle oynayan Becker, 111 gole direkt etki etmeyi başardı.

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