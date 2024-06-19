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Büyük pazarlık olacak!

Adı G.Saray ile anılan Hojberg’in menajeri Puccinelli, “Hojbjerg ile kim anlaşırsa anlaşsın bu yaz büyük bir pazarlık yapacağından yüzde 100 eminim” dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 19 Haziran 2024 Güncelleme 19 Haziran 2024, 07:01
Büyük pazarlık olacak!

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Galatasaray ile adı anılan Tottenham'ın Danimarkalı orta saha oyuncusu Pierre-Emile Hojberg'in menajeri önemli açıklamalarda bulundu. Menajer Luca Puccinelli, "Hojbjerg, bana her sezon sonunda kupa kazanmayı hayal ettiğini söylüyor.

Bu onun düşüncesi. Halihazırda aldığımız pek çok teklif üzerinde çalışıyorum. Euro 2024 sonrası, tatil sırasında tüm olasılıkları analiz edeceğiz. Hojbjerg ile kim anlaşırsa anlaşsın bu yaz büyük bir pazarlık yapacağından yüzde 100 eminim" diye konuştu. Güncel piyasa değeri 18 milyon Euro olan 28 yaşındaki oyuncu, geride kalan sezonda 40 maçta forma giyerken gol veya asist üretemedi. Tottenham ile sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. Danimarka ile Euro 2024 kadrosunda yer alan Hojbjerg, Slovenya karşısında 84 dakika sahada kaldı.

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