Rıza Kocaoğlu ve Deniz Işın, Çeşme’de!

İzmirli olduğu için her yaz tatil programına Çeşme'yi mutlaka ekleyen oyuncu Rıza Kocaoğlu, Çeşme sezonunu Kurban Bayramı'nda açtı. Çiftlikköy'de bir mekana gelen ve yalnız olmadığı gözlenen Kocaoğlu, meslektaşı Deniz Işın ile birlikte görüntülendi. Sosyal medya hesaplarında birbirleriyle ilgili herhangi bir paylaşım yapmayan ve ilk kez birlikte objektiflere takılan ikilinin aralarında bir şey var mı henüz bilinmezken, denize beraber girip çıkmaları ise yeni bir ilişkinin başlangıcı olarak algılandı. Hatta Kocaoğlu'nun etrafındaki kadınların ilgili bakışlarına aldırış etmemesi de Deniz Işın ile bir ilişki içinde olduğunun göstergesi gibiydi.

KİMSEYE ALDIRIŞ ETMEDİ!

Bir an önce yüzmek için acele eden Işın önden giderken, suyun soğuk olduğunu fark eden Kocaoğlu, bir süre denize girmekte tereddüt etti. Arkadaşının birkaç kez kendisini çağırmasının ardından yüzmekten kaçamayan Kocaoğlu, soğuk sudan bir an önce kurtulmak için hızlıca yüzüp, geri çıktı. Önceki yıllarda göbekli haliyle objektiflere takılan ünlü oyuncunun fazla kilolarından kurtulup fit görünüme kavuşması da dikkatlerden kaçmadı.