Fransa, dünyaları kaçırsa da Avusturya’yı devirdi

Avrupa Futbol Şampiyonası'nı 1984 ve 2000'de kazanan Fransa, 24 yıllık hasreti bitirmek istediği turnuvaya galibiyetle başladı. Avusturya ile karşılaşan Horozlar, 38'de öne geçti. Sağ kanattan Kylian Mbappe'nin orta-şut karışımı vuruşunda top savunma oyuncusu Wöber'in kafasına çarpıp ağlara gitti: 1-0. Fransa bu golle öne geçerken, Mbappe ile iki tane yüzde 100 gol fırsatından da yararlanamadı. Horozlar'ın süper yıldızı Mbappe, bir pozisyonda rakip futbolcuyla çarpışmasında burnunda kırık olduğu belirtildi.