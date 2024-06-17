PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Semih’e ada kancası!

Tottenham’ın, Beşiktaş’ın genç yıldızının EURO 2024 performansına göre teklif yapıp yapmayacağna karar vereceğini iddia etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 17 Haziran 2024 Güncelleme 17 Haziran 2024, 07:02
Semih’e ada kancası!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Beşiktaş'la geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla Avrupa ekiplerinin dikkatini çeken ve milli takımın EURO 2024 kadrosunda kendisine yer bulan Semih Kılıçsoy ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basınından CaughtOffside'de yer alan haberde Tottenham'ın, Beşiktaş'ın yıldız adayı için hamle yapıp yapmayacağına karar vermeden önce Semih Kılıçsoy'un Euro 2024'teki performansını yakından takip edeceğini öne sürdü. Haberde Semih'in etkisiz performans göstermesi halinde de bir teklifin yapılabileceği ancak önerilecek rakamın düşük olacağı da belirtildi. Çok sayıda takımın takip ettiği Semih için menajeri Murat Teber de geçtiğimiz günlerde "Semih'in durumuna Euro 2024 sonrası bakacağız" demişti. Semih, geçen sezon çıktığı 35 maçta 12 gol, 3 asiste imza atmıştı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kentsel dönüşüme hisseli tapu engeli! Uzmanlar uyardı: Aniden evsiz kalabilirsiniz! İşte bilinmesi gereken tüm detaylar...
Başkan Erdoğan’dan bayram diplomasisi: Peş peşe kritik görüşmeler
Türk Telekom
EMEKLİYE EN AZ 17 BİN 739 TL | Memura-işçiye enflasyon farkı ne kadar olacak? İşte mesleklere göre memur ve emekli maaşları...
Taktiksel ateşkes krizi | Soykırım hükümeti ve İsrail ordusu arasında ipler koptu! Eli kanlı Netanyahu: Kabul edilemez
Jose Mourinho istedi Fenerbahçe resmi teklifi yaptı! Pierre Emile Hojbjerg için 8 milyon Euro
Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül iflas mı etti? Yapım işine girmişlerdi ama dizi yarıda kaldı!
81 yaşındaki ABD Başkanı Biden yine dondu kaldı! İmdadına Barack Obama yetişti
Beşiktaş’a Mats Hummels transferinde zorlu rakip! İtalyan devi Roma devreye girdi: Teknik direktör Daniele De Rossi...
Başkan Erdoğan sınırdaki Mehmetçik’le bayramlaştı! Bizzat Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’i aradı
Başkan Erdoğan MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştü | Özgür Özel’den hem bayram hem de ’Babalar Günü’ tebriği
Rusya’yı ayağı kaldıran olay! DEAŞ’lı teröristler ortalığı karıştırdı: Gardiyanları rehin aldılar
Kim Milyoner Olmak İster’de Fenerbahçe sorusu! Tuttuğu takımın rengini bilemedi veda etti! Kenan İmirzalıoğlu: ’Galatasaray mı sandın?’
Terör devleti İsrail bayramı da kana buladı! Han Yunus ve Refah’a bombalar... Enkaz şehir Gazze’de buruk ’kurban’
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye 2. Zaha çalımı! Dev transfer geliyor
SON DAKİKA