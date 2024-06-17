Semih’e ada kancası!

Beşiktaş'la geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla Avrupa ekiplerinin dikkatini çeken ve milli takımın EURO 2024 kadrosunda kendisine yer bulan Semih Kılıçsoy ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basınından CaughtOffside'de yer alan haberde Tottenham'ın, Beşiktaş'ın yıldız adayı için hamle yapıp yapmayacağına karar vermeden önce Semih Kılıçsoy'un Euro 2024'teki performansını yakından takip edeceğini öne sürdü. Haberde Semih'in etkisiz performans göstermesi halinde de bir teklifin yapılabileceği ancak önerilecek rakamın düşük olacağı da belirtildi. Çok sayıda takımın takip ettiği Semih için menajeri Murat Teber de geçtiğimiz günlerde "Semih'in durumuna Euro 2024 sonrası bakacağız" demişti. Semih, geçen sezon çıktığı 35 maçta 12 gol, 3 asiste imza atmıştı.

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