Kötü sezonun kazancı kupa!

Beşiktaş'ta yeni sezonda Hollandalı teknik adam Giovanni Van Bronckhorst'un yardımcılığını yapacak olan Serdar Topraktepe açıklamalarda bulundu. 49 yaşındaki çalıştırıcı, "Öncelikle camiamız adına oldukça zorlayıcı bir sezon olduğunu söylemek isterim. Sezon içerisinde 2 farklı bölümde takımın başında sahaya çıkma şansımız oldu. Her zaman söylediğim gibi Beşiktaş bize nerede görev verirse orada olmaya devam edeceğiz ve elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Kötü geçen sezonun en büyük kazancı şüphesiz ki Ziraat Türkiye Kupası oldu" diye konuştu.

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