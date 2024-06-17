Başkan Doğan’dan bayram mesajı

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Doğan, "Bu bayramlarda hem paylaşmayı hem de dayanışmayı en üst seviyede yaşarız. Gurbetten sılaya yolculuk yaparak aile büyüklerini ziyaret edecek ve yetimleri sevindirecek her vatandaşımız bayramın bizlere sunduğu maneviyatı da en derin şekilde ruhunda hissedecektir. Gerek gurbette gerekse sılada bu coşkuyu yaşayacak değerli taraftarlarımızın kutsal bayramını kutluyorum. Kurban Bayramı'nın ülkemize ve tüm insanlığa refah ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Bayramımız mübarek olsun. Sevgi ve saygılarımla" diye konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN