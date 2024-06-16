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Fenerbahçe iki sezondur takip ettiği Portekizli yıldız için yeniden atağa kalktı

Sarı-Lacivertliler, İngiliz ekibi Everton’da forma giyen 26 yaşındaki Portekizli golcü Beto’yu transfer etmek için menajeriyle temas kurdu.

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 16 Haziran 2024 Güncelleme 16 Haziran 2024, 06:55
Fenerbahçe iki sezondur takip ettiği Portekizli yıldız için yeniden atağa kalktı

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Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun imza atmasından sonra transferde büyük hareketlilik yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler'de Sportif Direktör Mario Branco, dünyaca ünlü golcülerle temaslarını sürdürürken gündeme sürpriz bir isim geldi. Fenerbahçe, iki sezondur peşinde olduğu Everton'ın golcüsü Beto ile yeniden temas kurdu. Jose Mourinho'nun da Beto ismine sıcak baktığı belirtildi.

25 MİLYON EURO ÖDEDİLER
Kanarya'nın yıldız golcüyle ilk teması kurduğu ve görüşmelerin başladığı belirtildi. Beto'nun kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor. 2020 yılında güncel piyasa değeri 200 bin Euro olan Portekizli golcünün şimdiki değeri ise 20 milyon Euro. 1.94 mt. boyunda olan Portekizli yıldız hava toplarını yanı sıra bağlantı oyununda da farkını ortaya koyuyor. Geride kalan sezonda 39 maça çıktı. 6 gol atarken 3 de asist yaptı. Beto, geçtiğimiz yıl Udinese'den Everton'a 25 milyon Euro bonservis ücretiyle transfer olmuştu.

173 MAÇTA 53 GOL
Kariyerinde 173 karşılaşmada forma giyen Beto, 53 kez fileleri havalandırmayı başardı. 8 asiste imza atan Portekizli golcü, Everton kariyerinde 37 maçta oynadı. 5 gol attı.

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Fenerbahçe iki sezondur takip ettiği Portekizli yıldız Beto için yeniden atağa kalktı
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