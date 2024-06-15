Milyonlara yeni maaş

Memurların ve emeklilerin Temmuz zammı adım adım yaklaşıyor. Milyonlar zam oranının belli olacağı 3 Temmuz tarihini merakla beklerken, bu artış için yeni ipucu geldi. Merkez Bankası'nın Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçları açıklandı. Mayıs anketinde yüzde 2.56 olan Haziran ayı enflasyon tahmini, bu son ankette yüzde 2.52 olarak yer aldı.

ARTIŞ % 26'YA DAYANACAK

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 22.72 olarak gerçekleşmişti. Eğer Merkez Bankası'nın yeni anketindeki tahmin gerçekleşirse ilk 6 aylık enflasyon oranı yüzde 25.81'i bulacak. Her yıl Ocak ve Temmuz'da bir önceki 6 aylık enflasyon oranında zam alan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına bu tahmine göre yüzde 25.81 artış yansıtılacak.

FARK % 9'U AŞACAK

Temmuz'da yüzde 10 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 15'i aşan kısmı üzerinden fark alacak memurların ve memur emeklilerinin zam oranı da bu tahmine göre yüzde 20 seviyelerine ulaşacak. İlk 5 ayda yüzde 22.72 çıkan TÜFE'ye göre memurlara ve memur emeklilerine yüzde 6.71 enflasyon farkıyla birlikte yüzde 17.38 zam oluşmuştu. Eğer ilk 6 aylık TÜFE yüzde 25.81 olursa, memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 9.4'e, Temmuz zammı da yüzde 20.34'e yükselecek.

EN AZ 39 BİN 544 TL

Halen 32 bin 860 lira seviyesinde bulunan en düşük memur maaşı bu orana göre 39 bin 544 liraya çıkacak. Tahmin gerçekleşirse önümüzdeki ay öğretmen (1/4) maaşı 39 bin 781 liradan 47 bin 872 liraya, polis memuru (8/1) maaşı 44 bin 292 liradan 53 bin 300 liraya, hemşire (5/1) maaşı 40 bin 179 liradan 48 bin 351 liraya, mühendis (1/4) maaşı 50 bin 869 liradan 61 bin 215 liraya yükselecek. Halen 14 bin 741 lira olan en düşük memur emeklisi aylığı da 17 bin 739 lira olacak. Milyonlar zam oranını 3 Temmuz tarihinde öğrenecek. 15 Temmuz'da da zamlı maaşlar 14 günlük zam farkıyla birlikte memurların hesaplarına yatırılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri de yeni aylıklarını 17-28 Haziran'da alacak. Memur emeklileri ise ayın 1'i ile 5'i arasında aylıklarını zam yansıtılmadan alacak. Hesaplanan zam farkı ay içerisinde memur emeklilerine ödenecek.



NELER OLACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına ilk 6 aylık enflasyon oranında zam



Memurlara ve memur emeklilerine yüzde 10 zam ve ilk 6 aylık TÜFE'nin yüzde 15'i aşan kısmı kadar fark



Ayrıca emeklilere refah payı ve taban aylık artışı gündemde...



ANKET NE GÖSTERDİ?

- 5 ayda gerçekleşen TÜFE: % 22.72

- Haziran ayı TÜFE tahmini: % 2.52

- Buna göre 6 aylık TÜFE: % 25.81

TEMMUZ'DA KİM, NE ALACAK?

- SSK ve Bağ-Kur emeklisi zam oranı: % 25.81

- Memur ve emeklisi TÜFE farkı: % 9.40

- Memur ve emeklisi zam oranı: % 20.34

- Memur maaşı (En az): 39.544,17 TL

- Memur emeklisi aylığı (En az): 17.739,93 TL

YASAL UYARI: TAKVİM.COM.TR'DE YAYINLANAN KÖŞE YAZISI/HABERİN TÜM HAKLARI TURKUVAZ MEDYA GRUBU'NA AİTTİR. KAYNAK GÖSTERİLSE VEYA HABERE AKTİF LİNK VERİLSE DAHİ KÖŞE YAZISI/HABERİN TAMAMI YA DA BİR BÖLÜMÜ KESİNLİKLE KULLANILAMAZ. KULLANILMASI DURUMUNDA YASAL İŞLEM BAŞLATILACAKTIR.