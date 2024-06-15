Dzeko için Hajduk iddiası

Fenerbahçe'nin deneyimli golcüsü Edin Dzeko'ya sürpriz bir talip çıktı. Hırvatistan temsilcisi Hajduk Split, 38 yaşındaki golcü futbolcu ile ilgileniyor. IndexHr'de yer alan habere göre, Hajduk Split'in sportif direktörü Nikola Kalinic'in iki önemli transfer peşinde olduğu ve bu isimlerden birinin Edin Dzeko olduğu belirtildi.

Dzeko'nun geçen sezon imza attığı Fenerbahçe ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Bu arada Sarı-Lacivertli taraftarlar, Dzeko için 'Go home (Evine dön)' yorumları yaptı. Boşnak golcünün bu paylaşımlar sonrası moralinin bir hayli bozuk olduğu öğrenildi.