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Büyük bir heyecanla beklenen EURO 2024 başlıyor

2016 ve 2020’de gruplardan çıkamayan Türkiye, yeni jenerasyonla bu kez büyük başarılar peşinde... İlk maçında 18 Haziran’da Gürcistan ile mücadele edecek olan Milliler, Portekiz ve Çekya ile de karşılaşacak.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 14 Haziran 2024 Güncelleme 14 Haziran 2024, 07:02
Büyük bir heyecanla beklenen EURO 2024 başlıyor

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EURO 2024 bugün oynanacak tek maçla start alıyor. Yeni yıldızlarıyla ve gençleşmiş kadrosuyla Almanya'da tarih yazmak isteyen Vincenco Montella ve öğrencileri ilk maçında 18 Haziran'da Gürcistan ile mücadele edecek. 22 Haziran'da Portekiz ile karşılaşacak Milliler, 26 Haziran'da ise Çekya'nın karşısına çıkacak.

Turnuva Almanya'da oynanacağı için vatandaşlarımızın da büyük desteğini alacaklar. Turnuvaya ilk kez 1996'da katılan ve grup aşamasında mücadele eden Türkiye, 2000'de çeyrek final, 2008'de ise yarı finale kadar yükseldi. Ay-Yıldızlılar, 2016 ve 2020'deki son iki şampiyonada ise gruptan çıkamadı.

Euro 2024 Elemelerine Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetiminde başlayan Türkiye, son 3 maçına İtalyan teknik direktör Montella ile çıktı ve Euro 2024 biletini grup lideri olarak aldı. Elemelerde D Grubu'nda son Dünya Kupası yarı finalisti Hırvatistan'ın yanı sıra, Galler, Ermenistan ve Letonya ile mücadele eden Türkiye, 8 karşılaşmada 5 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi aldı. Rakip filelere 14 gol gönderen Ay-Yıldızlılar 7 gole engel olamadı.

MİLLİLER TAKTİK ÇALIŞTI
Montella yönetiminde Euro 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na odaklanan A Milli Futbol Takımımız, hazırlıklarını dün gerçekleştirdiği antrenmanlarla sürdürdü. Milli futbolcularımız, pas çalışmasının ardından hücuma dönük taktik çalışmalar üstünde durdu.

İRFAN CAN ŞOKU
A Milli Takımımız hazırlıklarını sürdürürken İrfan Can Kahveci'nin sakatlandığı açıklanmıştı. MR'ı çekilen 28 yaşındaki futbolcuda yırtık tespit edildi.

DIRI VE HAZIRIZ!
Milli futbolcularımızdan Yusuf Yazıcı, Gürcistan maçının önemine dikkati çekti. Yazıcı, "Nasıl başlarsan öyle devam edersin. Çok iyi çalışıyoruz. Almanya'da kendimizi evimizde gibi hissediyoruz. İddialı bir oyuncuyum. Kendime de güvenim her zaman yüksek. Böyle bir hedef koymamız lazım ki motivasyonumuz da yüksek olsun. Şampiyonaya diri ve hazır gireceğiz" açıklaması yaptı.

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