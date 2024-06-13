Sultanlar Tayland’a set bile vermedi

Son VNL şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde üçüncü haftanın ilk maçında Tayland ile karşı karşıya geldi. Rakibi karşısında başarılı bir performans ortaya koyan ve Tayland'a göz açtırmayan millilerimiz 3-0 galip gelmeyi bildi. 60 dakika süren mücadelede millilerimizin tüm setleri 25-17 kazanması dikkati çekti. Dokuzuncu maçında 7. galibiyetini elde eden Filenin Sultanları, böylece puanını da 21'e yükseltmiş oldu. Millilerimiz, Hong Kong'un ev sahipliği yapacağı Milletler Ligi'nin üçüncü haftasında bugün TSİ 15.30'da Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

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