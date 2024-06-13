Kadınlara emeklilik fırsatı

Sosyal güvenlikte geçtiğimiz dönemde EYT, 3600 ek gösterge başta olmak üzere pek çok önemli reform hayata geçirilirken, bunların devamı gelecek. Önümüzdeki dönemde milyonların beklediği pek çok önemli adım atılacak. Bunlar arasında kadınlara yönelik düzenlemeler öne çıkacak. Kadınların emekliliğini, anne olanların iş hayatında kalmasını destekleyecek düzenlemeler hayata geçirilecek.



PRİM KATKISI

Bu kapsamda ilk atılacak adımlardan biri ev kadınlarına yönelik olacak. Ev kadınlarını sosyal güvenceye kavuşturmak, emekliliklerini desteklemek için yeni düzenleme yapılacak. Bu kapsamda isteğe bağlı sigorta primlerinin 3'te 1'i devlet tarafından karşılanacak. Mevcut asgari ücret üzerinden en düşük isteğe bağlı sigorta primi 6 bin 400 lira 80 kuruş olurken, düzenlemenin hayata geçirilmesiyle bu tutarın 2 bin 133 lira 60 kuruşunu devlet karşılayacak. Çalışmayan kadınlar böylece aylık 4 bin 267 lira 20 kuruş ödeyerek emekli olabilecek.



DOĞUM İZNİ ARTACAK MI?

Doğum oranlarındaki düşüş nedeniyle çalışan annelerin desteklenmesi de gündeme alındı. AK Parti MKYK'da kadınların 'doğum izninin artırılması' taleplerinin gündeme taşınmasının ardından hızla harekete geçildi. Konuyla ilgili dört bakanlık çalışmaya başladı. Çalışmalar kapsamında doğum izninin uzatılması durumunda oluşacak ilave maliyet hesaplanırken, çalışan kadın sayısı, doğum oranı ve işten uzak kalma sürelerinin etkileri masaya yatırılarak bir yol haritası hazırlanacak.

YAŞ DESTEĞİ

Çalışmalar kapsamında annelerin emekliliğini kolaylaştıracak adımların da masaya yatırılması bekleniyor. Bu kapsamda emeklilik yaşının özellikle kadınlarda çocuk sayısına göre esnetilmesi de gündemde. Burada ağır işlerde uygulanan yıpranma payı sistemine benzer bir modelin devreye alınması bekleniyor. Bu modelin hayata geçirilmesiyle, çocuk sayısına göre emeklilik yaşından indirim yapılırken, prim de eklenebilecek.

BORÇLANMA İMKANI

Masaya taşınacak bir formül de doğum borçlanmasına ilişkin olacak. Kadınların sigorta başlangıcından önceki doğumlar için de borçlanma yapabilmesi talepleri değerlendirilecek. Kadınlar halen işe giriş tarihinden ya da stajdan sonra doğan çocukları için borçlanma yapabiliyor. Bu borçlanma ile kadınlar eksik primlerini tamamlayabiliyor. Sigortadan önceki doğumların borçlanması, erken emeklilik yolunu açacak. Kadınlar sigorta başlangıcını bu yolla geriye çekebilecek.

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