Galatasaray’lı Wilfried Zaha’ya 10 milyon Euro’nun üzerinde teklif!

Galatasaray'da sezonun son bölümlerinde teknik deriktör Okan Buruk tarafından tercih edilmeyen Fildişili kanat oyuncusu Wilfried Zaha ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Yıldız futbolcu için henüz ismi açıklanmayan iki Suudi Arabistan kulübünün 10 milyon Euro'nun üzerinde bir teklif yaptığı belirlendi. Galatasaray yönetiminin gelen teklifleri az bulduğu ve iki Körfez ekibiyle pazarlıklarını sürdürdüğü de gelen haberler arasında. Bu sezon Sarı-Kırmızılı formayla 42 maçta görev yapan 31 yaşındaki sol kanat oyuncusu söz konusu karşılaşmalarda 10 gol, 5 asistlik performans sergiledi. Galatasaray ile 2026 yılına kadar kontratı bulunan yıldız isme güncel verilere göre 11 milyon Euro değer biçiliyor.

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