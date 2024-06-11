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Anadolu Efes, F.Bahçe Beko'yu deplasmanda yenip seriyi 2-1'e getirdi

Sarı-Lacivertliler maçı kazansa şampiyon olacaktı fakat Shane Larkin, son saniye turnikesiyle galibiyeti Anadolu Efes’e getirdi...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 11 Haziran 2024 Güncelleme 11 Haziran 2024, 07:01
Anadolu Efes, F.Bahçe Beko’yu deplasmanda yenip seriyi 2-1’e getirdi

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes ile Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşılaştı. Maç öncesi seride 2-0 önde olan Sarı-Lacivertliler, maçı kazansaydı seyircisi önünde şampiyonluğunu ilan edecekti. Ancak Anadolu Efes maçın son saniyesinde Shane Larkin'in basketiyle maçı 82-81 kazandı ve seride durum 2-1'e geldi. Fenerbahçe maça 7-0'lık seriyle başladı.

Efes, Beaubois ve Ercan ile oyunu dengeledi ve ilk çeyrek 16-13 Fenerbahçe üstünlüğü ile geçildi. 2. çeyrekte Davis ve Wilbekin'le üçlükler bulan sarı-lacivertliler, ilk yarıyı 39-34 önde kapattı. Üçüncü periyoda Efes daha iyi başlasa da çekişme hiç bitmedi ve son çeyreğe 56-56 eşitlikle geçildi. Bitime 3.8 saniye kala Hayes-Davis'in serbest atış isabetiyle Fenerbahçe skoru 81-80'e getirdi. Bitime 1 saniye kala Larkin'in turnike isabetiyle Anadolu Efes skoru 82-81'e getirdi ve karşılaşmadan galip ayrıldı. 4. maç yarın 20.30'da aynı salonda olacak.

DÖRDÜNCÜ MAÇI DA KAZANMALIYIZ
Anadolu Efes'e galibiyeti getiren isim olan Shane Larkin, "Şampiyonluğu veremezdik. Maç öncesi takım olarak iyi bir konuşma yaptık ve buraya kazanmaya gelmiştik. Rakibimiz bizi iki kez evimizde yendi ve biz de buraya kazanmaya geldik. Çok iyi mücadele ettik ve son ana kadar bırakmadık. Çarşamba günü yine kazanmalıyız ve seriyi evimize taşımalıyız" dedi.

YILDIRIM İLE KOÇ SALONDA
Fenerbahçe'de geçtiğimiz pazar günü yapılan başkanlık seçiminde yarışan Ali Koç ile Aziz Yıldırım, kritik maçı tribünden takip etti. İki isim maç başlamadan saha kenarında bir araya gelerek ayaküstü sohbet etmesi dikkat çekti.

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