Yeni Yol grubunda Ertuğrul Kaya istifa etti... Meclis dengesi değişti! CHP'den Ediz Ün hamlesi
Yeni Yol Partisi Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya partisinden istifa etti. Kaya’nın ayrılığıyla Yeni Yol Partisinin TBMM’deki milletvekili sayısı 19’a geriledi ve partinin Meclis grubunun düşme riski ortaya çıktı. Yaşanan gelişmenin ardından Kılıçdaroğlu’nun devreye girmesiyle CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün, Yeni Yol Partisine geçti. Bu geçişle Yeni Yol grubunun düşmesi önlenirken, TBMM’deki sandalye dağılımı değişti.
Yeni Yol Partisi Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya, partisinden istifa ettiğini duyurdu.
Kaya'nın ayrılma kararı sonrası Yeni Yol Partisinin TBMM'deki milletvekili sayısı 19'a geriledi.
GRUP STATÜSÜ İÇİN İMDADA KILIÇDAROĞLU YETİŞTİ
TBMM İçtüzüğü uyarınca grup kurabilmek için gereken 20 milletvekili sınırının altına düşme riskiyle karşılaşan Yeni Yol Partisinde hareketlilik yaşandı.
Partinin grupta kalabilmesi amacıyla CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün, Yeni Yol Partisine geçiş yaptı.
Yaşanan bu transfer gelişmesinin ardından Meclis tablosunda yeni rakamlar ortaya çıktı.
Ediz Ün'ün Yeni Yol Partisine geçmesiyle birlikte CHP'nin milletvekili sayısı 43'e düştü.
Ertuğrul Kaya'nın bağımsız kalmasıyla birlikte TBMM'deki bağımsız milletvekili sayısı ise 13'e yükseldi.
Ertuğrul Kaya 2023 genel seçimlerinde Deva Partisi kontenjanından CHP listelerinden seçilmişti. Kaya daha sonra Deva, Gelecek ve Saadet Partisi'nin oluşturduğu Yeni Yol grubuna geçmişti.