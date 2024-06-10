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Dursun Özbek: Zengin yalı çocuğu dikkat etsin!

Ali Koç’a cevap veren Dursun Özbek, “Zengin yalı çocuğu söylediklerine dikkat etsin. G.Saray’ın başarıları ayarlarını bozdu” dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 10 Haziran 2024 Güncelleme 10 Haziran 2024, 07:01
Dursun Özbek: Zengin yalı çocuğu dikkat etsin!

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe'ye sert şekilde cevap verdi. Aziz Yıldırım ile birlikte katıldığı televizyon programında, "Dursun Özbek'e zaten herkes istediğini söyler, o kolay" diyen Ali Koç'a yanıt veren Özbek, "Zengin yalı çocuğunun söyledikleri dikkatimi çekti.

Galatasaray Başkanı'nın adını ağzına alırken, iki kez düşünsün! Tribünlere insanları topla, ligden çekilmeyi konuş, sonra geri vites yap. Salla babam salla!" diye konuştu. Ayrıca Özbek, "İki başkan televizyon programında buluştu diye insanlar izledi. Tamamen kayıkçı kavgası. Türk sporuna hiçbir faydası olmayan bir yayın oldu. Bu tavırlarla başarılı olmaları mümkün değil. Galatasaray'ın başarılarını yaşamaya devam edecekler. Galatasaray'ın başarı silsilesi, ayarlarını bozdu" dedi.

KENDİSİ DESTEDE BİLE YOK!
Cimbom'un 1 numaralı ismi Dursun Özbek, Aziz Yıldırım'ın kendisiyle ilgili söylediği, 'Sinek İkili' şeklindeki benzetmeye de karşılık verdi. Özbek yaptığı açıklamada, "Aziz Bey, ikili mikili bir şeyler söyledi. Ama kendisi destede bile yok" ifadelerini kullandı. Özbek'in, Aziz Yıldırım ile ilgili açıklamaları sosyal medyada da ses getirdi.

ŞAMPİYON İKİLİ MESAJI
G.Saray, sosyal medya hesabından, "Şampiyon İkili" ifadesi ve Özbek ile Okan Buruk'un 3 kupayla çekilmiş fotosunu paylaştı.

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