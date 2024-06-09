İkramiye haftası

Milyonlarca emekli ve hak sahibi yılda iki kez dini bayramlarda ikramiye alıyor. Bu yıl ikramiyeler yüzde 50 artırılarak 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltildi. 2024 yılında ödenecek ikinci ikramiye ise önümüzdeki hafta emeklilerin hesabında olacak. Peki zamlı ikramiyeler kimlere ödenecek? EYT'liler ikramiye alabilecek mi? İşte ikramiye ile ilgili tüm soruların cevapları...

HANGİ EMEKLİLER İKRAMİYE ALABİLİYOR?

SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödeniyor. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine veriliyor.



SADECE MAYIS AYINDA BAŞVURAN EYT'LİLER Mİ İKRAMİYE ALABİLECEK?

İkramiyeyi almak için bayramın olduğu ayda emekli aylığının bağlanması gerekiyor. Mayıs ayında emeklilik için başvuranlara 1 Haziran itibariyle aylık bağlanacak. Bu nedenle Mayıs ayında başvuranlar haftaya verilecek olan Kurban Bayramı ikramiyesinden yararlanabilecek.

ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILIYOR?

İkramiye ödemeleri bayramdan önceki hafta yapılıyor. Bu yıl Kurban bayramı öncesi hafta 10-14 Haziran tarihlerine rastlıyor. Bu 5 gün içinde ikramiyeler ödenecek.

ÖDEMELER NEREYE YAPILACAK?

Bayram ikramiyeleri emeklilerin ve diğer hak sahiplerinin maaş aldıkları banka ve şubesine Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödeniyor. İkramiyeler için herhangi bir başvuruya gerek bulunmuyor. Ödemeler otomatik olarak hesaplara açıklanan tarihte yapılıyor.

KAÇ LİRA ZAM YAPILDI?

Bu güne kadar emeklilere her bayram da 2. 000 TL olmak üzere toplamda 4 bin TL ödeme yapılıyordu. Bu sene ikramiye miktarı yüzde 50 artırılarak 3.000 TL'ye çıkartıldı. Böylece 3.000 TL Nisan'da ve yine 3.000 TL Haziran'da olmak üzere toplamda 6.000 TL ödeme yapılacak. Emeklilere yapılan bu ödemeler ölüm maaşı (dul-yetim) alanlara maaş oranına göre, iş göremezlik ödeneği alanlara ise rapor oranına göre ödenecek.

MAAŞ ORANINA GÖRE YENİ ÖDEMELER KAÇ LİRA OLDU?

Eşinden ve babasından maaş alanlar için maaş oranları bulunuyor. Örneğin eşinden maaş alan birisi çalışmıyorsa yüzde 75 çalışıyorsa yüzde 50 aylık alıyor. Yetimler ise yüzde 25 alıyor. Yüzde 75 oranında maaş alanların ikramiyesi 2.250 TL olurken yüzde 50 oranında 1.500 TL, yüzde 25'de ise 750 TL olacak.