Gece yarısında düello!

F.Bahçe'de Başkan Ali Koç'un televizyona çıkma çağrısına başkan adayı Aziz Yıldırım'dan olumlu yanıt geldi. İki isim saat 23.00'ü geçtiğinde Habertürk TV'de programa katıldı. İki isim programın başında birbirlerine kırgınlıklarını ve geçmişte yaşanılan tartışmaları dile getirdi. Aziz Yıldırım, programa çıkma nedeni olarak Ali Koç'un "Antifenerbahçelilere karşı birlik olalım" çağrısını gösterdi. Yıldırım, "Sizin döneminizde yapılan her şey kötü ve başarısızsızınız" derken; Koç, "Siz her şeyi futbola bağlıyorsunuz" diye yanıt verdi. Koç, Yıldırım'a 2015'te kendisine yaptığı serzeniş yüzünden başkanlığa aday olduğunu ifade etti. Yayın gece yarısına kadar sürerken program öncesi stüdyo dışında kavga çıktı.

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