TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Bizim de bir yol haritamız var

TFF'nin 'The Game Plan 2024-2028 Strateji Raporu'nun lansmanı, Riva'da bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığı Kamp ve Eğitim Merkezi'nde düzenlendi. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "2024-2028 yılları arasındaki futbol stratejimizi bugün itibariyle tamamladık. 1.5 yıl önce başladığımız proje yapılan yüzlerce toplantı ve binlerce katılımla son hale gelmiş oldu. Gerek UEFA'da gerekse FIFA'da bu zamana kadar strateji planı oluşturmayan ülkelerden bir tanesiydik. Artık bizim de bir yol haritamız var. Strateji belgemiz var. Dünya'da her gün yeni bir şey çıkıyor. Nasıl son Dünya Kupası'nda Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi kullanıldıysa biz de ülkemizde hemen bu uygulamaya geçtik. Yarın teknolojinin gelişim sürecine göre çıkacak yeniliklere açık olduğumuzu göstermiş olduk. Statik değil, dinamik bir proje. İnşallah Türk futboluna hayırlı olsun" diye konuştu.

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