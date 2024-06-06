PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Sert 'kaya'ya çarptı!

Erdal Kaya ile ilişkisi biten Yasemin Kay Allen, “Nazara geldik” dedi. İddialara göre Kaya, şiddetli anlaşmazlık yaşadığı Allen’i terk etmiş.

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 06 Haziran 2024 Güncelleme 06 Haziran 2024, 07:02
Sert ’kaya’ya çarptı!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Eski FBI ajanı Erdal Kaya'yla yaşadığı aşkla gündeme düşen güzel oyuncu Yasemin Kay Allen, özel hayatıyla son dönemlerde dikkat çekmişti. Mart ayında başlayan ilişkilerini oldukça 'maceralı' şekilde yaşamayı sürdüren, yeri geldiğinde nazar değmesin diye kurşun niyetine mermi döken çiftimiz aşk dolu paylaşımlarıyla ilgi çekiyordu. Çifte nazara mı değdi bilinmez ama ikili geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarından birbirlerini takipten çıkmış ve ayrılık haberi böylece ışık hızında yayılmıştı.

GERGİN VE ÜZGÜN
Yasemin Kay Allen, ayrılığın ardından geçtiğimiz gün bir ödül töreninde ortaya çıktı. Gazetecilerin ayrılığı sormasından ardından ne yapacağını şaşıran Allen, gergin ve üzgün tavırlarıyla dikkat çekti.

Ayrılık hakkında, "Konuşmasak olur mu? Nazar değilim ama bu konuları başka zaman konuşalım" ifadelerini kullandı. Öte yandan kısa süren ilişkiyi Erdal Kaya'nın bitirdiği iddia edildi. Son dönemde Allen ile şiddetli anlaşmazlık yaşayan Kaya, İstanbul'daki her şeyini toplayıp Amerika'ya gitmiş.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev Türkiye’ye geliyor! Hedef ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmak
İstanbul’da binlerce riskli bina tespit edildi! Yalnızca 178’i yıkıldı
Emekliye 18 bin TL: Promosyonda Haziran fırsatı! Hangi banka ne kadar veriyor? Yüksek ödeme için ne gerekiyor?
Rusya Devlet Başkanı Putin, Başkan Erdoğan’ın Filistin duruşuna vurgu yaptı: Çatışmayı çözmeye çabalıyor | Soykırımcı İsrail’e tepki: Sivil nüfusu yok ediyor
Başkan Erdoğan, 8. Anadolu Medya Ödülleri Töreni’nde önemli açıklamalarda bulundu
Artvin’de tur teknesi battı: 5 kişiyi balıkçılar kurtardı | O anlar kameraya yansıdı
Milletin iradesine el uzattı! DEM Partili belediye başkanı Mümin Erol’dan alçak hareket: Makamında bulunan Başkan Erdoğan’ın fotoğrafını indirdi
Son dakika: Külliye’de ’sürpriz’ zirve! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Meral Akşener’i kabul etti... Sarı saçlar ve yeni imaj dikkat çekti
TBB’de DEM’li Ahmet Türk’ten kayyum provokasyonu! AK Parti’den sert tepki: Biz değil, siz kınıyorsunuz
CHP lideri Özgür Özel: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağımız görüşmenin haftaya olacağı kesinleşti
Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst oldu
Kayseri’de düşen eğitim uçağında şehit olan pilotlar Uğur Yıldız ve Gökhan Özen’e veda
Başkan Erdoğan şampiyon Galatasaray’ı Külliye’de kabul etti! Dursun Özbek’ten forma hediyesi... 53 numara çubuklu
Kayseri’de 2 pilotumuzun şehit olduğu uçak kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Motor sesi kesildi sonra düştü...
Demans, Alzheimer, bunama… Joe Biden’ın 45 çalışanı Wall Street’e konuştu: İşte ABD Başkanı hakkında bomba etkisi yaratan rapor
SON DAKİKA