Sert ’kaya’ya çarptı!

Eski FBI ajanı Erdal Kaya'yla yaşadığı aşkla gündeme düşen güzel oyuncu Yasemin Kay Allen, özel hayatıyla son dönemlerde dikkat çekmişti. Mart ayında başlayan ilişkilerini oldukça 'maceralı' şekilde yaşamayı sürdüren, yeri geldiğinde nazar değmesin diye kurşun niyetine mermi döken çiftimiz aşk dolu paylaşımlarıyla ilgi çekiyordu. Çifte nazara mı değdi bilinmez ama ikili geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarından birbirlerini takipten çıkmış ve ayrılık haberi böylece ışık hızında yayılmıştı.

GERGİN VE ÜZGÜN

Yasemin Kay Allen, ayrılığın ardından geçtiğimiz gün bir ödül töreninde ortaya çıktı. Gazetecilerin ayrılığı sormasından ardından ne yapacağını şaşıran Allen, gergin ve üzgün tavırlarıyla dikkat çekti.

Ayrılık hakkında, "Konuşmasak olur mu? Nazar değilim ama bu konuları başka zaman konuşalım" ifadelerini kullandı. Öte yandan kısa süren ilişkiyi Erdal Kaya'nın bitirdiği iddia edildi. Son dönemde Allen ile şiddetli anlaşmazlık yaşayan Kaya, İstanbul'daki her şeyini toplayıp Amerika'ya gitmiş.