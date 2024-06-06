Şampiyon Külliye’de

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2023-2024 Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ı kabul etti. Kabulde, Galatasaray Spor Kulübü yönetici, teknik heyet ve sporcuları hazır bulundu. Kabule ilişkin Başkan Erdoğan'ın resmi sosyal medya hesapları üzerinden fotoğraflar kareleri paylaşıldı.

Sarı-Kırmızlı ekibin Başkanı Dursun Özbek, Başkan Erdoğan'a adının yazılı olduğu, 53 numaralı formayı hediye etti. Erdoğan, geride bıraktığımız yıl da şampiyon olan Galatasaray Futbol Takımı yönetici, teknik heyet ve futbolcularını Vahdettin Köşkü'nde kabul etmişti. Galatasaray, 26 Mayıs'ta deplasmanda Konyaspor'u 3-1 yenerek 102 puanla 24. şampiyonluğa ulaştı.