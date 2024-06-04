Dybala ve Lukaku’yu istemiyorum

Mourinho, "Takımdan ayrılacak ya da takıma katılacak oyuncularla ilgili her zaman temkinliyimdir. Oyuncuların bunu televizyondan öğrenmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bir transfer bittikten sonra öğrenmelisiniz. Buranın kültürü biraz farklı. Spekülasyonlar oluyor. Lukaku ve Dybala'yı istediğime dair şeyler duyuyorum, bu oyuncularla konuşmadım. En önemlisi patronun ben olduğum, benimle gelecekler önemli değil. Hepsi yüksek kaliteli insanlar. Roma'dan herhangi bir oyuncuyu istemedim, bu doğru değil" şeklinde konuştu.

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