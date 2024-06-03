Fırtına’dan çifte harekat

Trabzonspor'da bir süredir yurt dışı ağırlıklı olarak devam eden transfer görüşmelerinde ibre yerliye döndü. Bordo- Mavili takımda yapılan bu planlama doğrultusunda Alanyspor'da bu sezon çok büyük bir çıkış yakalayan ve milli takıma da seçilen 23 yaşındaki kanat oyuncusu Oğuz Aydın ile küme düşen Ankaragücü'nün öne çıkan isimlerinden olan Efkan Bekiroğlu'nu gündemine aldı. Bordo-Mavili kulübün yöneticileri bu iki transfer için de kulüpleriyle temaslara başladı. Bu sezon Ankaragücü ile 35 maçta 10 gol 7 asiste imza atan 28 yaşındaki orta saha için teknik ekipte onay verdi. Kulübüyle 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Eftan'ın kontratında yaklaşık 1 milyon 500 bin Euro'ya serbest kalır maddesi bulunuyor. Ayrıca bu sezon Alanyaspor'un en ciddi çıkış yapan isimlerinden olan Oğuz Aydın için de hamle yapılacak.

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