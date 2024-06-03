PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Fırtına’dan çifte harekat

Bordo-Mavililer, bu sezon ligde iy i performansa imza atan Oğuz Aydın ve Efkan Bekiroğlu için hamle yapma kararı aldı. İki oyuncunun da kulübüyle temaslar başladı.

Yunus Emre Sel Yunus Emre Sel takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 03 Haziran 2024 Güncelleme 03 Haziran 2024, 07:00
Fırtına’dan çifte harekat

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Trabzonspor'da bir süredir yurt dışı ağırlıklı olarak devam eden transfer görüşmelerinde ibre yerliye döndü. Bordo- Mavili takımda yapılan bu planlama doğrultusunda Alanyspor'da bu sezon çok büyük bir çıkış yakalayan ve milli takıma da seçilen 23 yaşındaki kanat oyuncusu Oğuz Aydın ile küme düşen Ankaragücü'nün öne çıkan isimlerinden olan Efkan Bekiroğlu'nu gündemine aldı. Bordo-Mavili kulübün yöneticileri bu iki transfer için de kulüpleriyle temaslara başladı. Bu sezon Ankaragücü ile 35 maçta 10 gol 7 asiste imza atan 28 yaşındaki orta saha için teknik ekipte onay verdi. Kulübüyle 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Eftan'ın kontratında yaklaşık 1 milyon 500 bin Euro'ya serbest kalır maddesi bulunuyor. Ayrıca bu sezon Alanyaspor'un en ciddi çıkış yapan isimlerinden olan Oğuz Aydın için de hamle yapılacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan ’teröristan’ tepkisi: Bataklık kurutulmadan huzur yok! | AK Parti’nin yeni yol haritasının şifreleri
ABD polisinden skandal! Filistin’e destek gösterilerini takip eden AA foto muhabirine orantısız müdahale | AK Parti’den sert tepki
GÖZLER ENFLASYON RAKAMLARINDA! SSK ve Bağ-Kurlunun Temmuz zammı ne kadar olacak? Memura farklı artış var
Bedelli askerliğe %20 zamlı ödeme yapmayın! Başvuruda son tarih yaklaşıyor! Bedelli askerlik ücretleri ne kadar olacak? Ücret nasıl hesaplanıyor?
Real Madrid’in kaptanı Fenerbahçe’ye mi geliyor? Mourınho’nun gelişi sonrası büyük transfer hamlesi...
Mehmet Ali Erbil dayak mı yedi? Sevgilisi Gülseren Ceylan’ın gözü önünde ünlü oyuncuyla birbirine girdi!
Robert Lewandowski’den Fenerbahçe açıklaması
3 ilçe 4 beldede seçimler yenilendi: Sandıktan AK Parti çıktı | İşte sonuçlar...
Kim Milyoner Olmak İster’de seyirciye güvendi yarışmadan elendi! Geceye damga vuran o soruyu kimse bilemedi!
ÖZEL | Jose Mourinho’nun imza töreninde neler yaşandı neler!
AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu’dan başıboş köpek düzenlemesiyle ilgili açıklama: Her sesi dinliyor, her düşünceyi önemsiyoruz
Jose Mourinho’nun imza töreninde ilginç anlar! Fenerbahçeli bir taraftar üstüne koştu | Takvim.com.tr o anları kaydetti
Bakan Göktaş açıkladı! Doğurganlık oranın en düşük olduğu 3 ilde pilot çalışma başlatılacak
Jose Mourinho Fenerbahçe ile sözleşme imzaladı! Binlerce taraftar önünde imza attı
Son dakika: İstanbul Küçükçekmece’de 3 katlı bina çöktü! 8 kişi enkazdan sağ çıkarıldı 1 kişi can verdi... Kimlikleri belli oldu
SON DAKİKA