İlk hedef Lukaku&Benzema

Teknik direktörlük koltuğuna Jose Mourinho'yu oturtmayı hazırlanan Fenerbahçe, yıldız oyuncuları kadrosuna katmak için çalışmalarına başladı. Sarı-Lacivertliler, geride kalan sezonu Roma'da kiralık olarak geçiren ve bonservisi Chelsea'de olan Belçikalı golcü Romelu Lukaku'yu renklerine katmak istiyor.

İngiliz ekibi Lukaku'yu bonservisiyle kadrosuna katacak olan kulüpten 40 milyon sterlin talep ediyor. Bu yüzden Fenerbahçe, 31 yaşındaki golcüyü kiralık olarak kadrosuna katmanın planlarını yapıyor. Fenerbahçe'nin bir başka hedefi ise Alİttihad'ın Fransız golcüsü Karim Benzema. Sarı-lacivertliler, 36 yaşındaki golcüyü transfer ederek forvet hattını daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

2023 yılından beri beri Suudi Arabistan kulübünde boy gösteren Benzema'nın sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor. Tecrübeli golcü transfer edilirse Dzeko ile yolların ayrılacağı iddia edildi.