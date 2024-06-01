PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Dzeko’ya elveda

Mourinho ile anlaşılması sonrası yapılacak forvet transferi, düşen performansı ve Körfez’den gelen teklifler nedeniyle Dzeko ile yollar ayrılabilir.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 01 Haziran 2024 Güncelleme 01 Haziran 2024, 07:01
Dzeko’ya elveda

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken bir yandan da ayrılacak oyuncular ile ilgili adımlar atılıyor. Yönetimin dünyaca ünlü Portekizli teknik adam Jose Mourinho ile anlaşması sonrası Edin Dzeko'ya da yol göründü. Ayrılığının gerekçesinin Mourinho'nun forvet transferi istemesi, Dzeko'nun sezonun son haftalarında düşen performansı ve bazı Körfez ekiplerinin oyuncuya ilgi göstermesi olduğu da gelen haberler arasında.

Bu sezon Fenerbahce formasıyla 45 maçı kan 38 yaşındaki golcü futbolcu söz konusu karşılaşmalarda 25 gol,10 asistlik performans göstermesine rağmen kaçırdığı gollerle de dikkat çekmişti. Oyuncuya Suudi takmlarının yüksek yıllık ücret teklif ettiği ve tecrübeli golcünün yeni rotasının da burası olabileceği ifade ediliyor. Fenerbahçe ile olan kontratı 2025 yılında sona erecek.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
AK Partili belediyelerden 10 maddeli tasarruf planı! Genelge hazırlandı! Kurallar tek tek sıralandı
ABD ve soykırımcı İsrail’den yeni oyun! Akan kana ortak olan Biden ’barış havarisi’ kesildi: Hamas’sız Gazze ve 3 aşamalı ateşkes planı
Emekliye ikramiye zamanı: Ödeme takvimi nasıl uygulanacak? Aylığı bağlanmayan ne zaman alacak? Kim, ne kadar alacak?
AK Partili isim yanıt verdi! Hangi sokak köpekleri uyutulacak? Önlemler neler?
Cani anne ’Karagül’ çocukları kanlar içindeyken bile canlı yayına devam etmişti! Cezaevinden çıktı, ilk işi yine yayın açmak oldu
Son dakika: Türkiye ve ABD arasında kritik temas! Biden’ın duyurduğu ’3 aşamalı ateşkes’ odaklı Gazze planı masada
FETÖ’nün emniyet imamı Kemalettin Özdemir için hesap vakti! Kumpas içinde kumpas ’İpek’le yakın temas
Gamze Özçelik herkesin sesi oldu: Katil İsrail’in Gazze’deki katliamına destek çıkan Azra Kohen’e sert tepki!
Havacılık sektöründe dezenformasyon yayan Airporthaber’e erişim yasağı! İmtiyaz sahibi eski İYİ Partili Ali Kıdık tehditler savurdu
Ankara’da 28 Şubat kırıntıları! Çarşaflı kadına sizden midem bulanıyor deyip keserle saldırdı: Savcılık ve Valilik harekete geçti
Hüküm giyen Trump’tan ilk açıklama! Görülmemiş bir olay diyerek isyan etti: Hapis yatmam bekleniyor | ’Derin devlet’ ve Soros’a savaş
Türkiye ilk çeyrekte büyüdü: OECD’de birinci, G20’de ikinci! Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek duyurdu: Kararlı adımlarla ilerliyoruz
Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı trafik kazası geçirdi! Sağlık durumu nasıl?
FETÖ elebaşı Gülen’in çiftliği sessizliğe büründü! Öldü mü kaçırıldı mı? Kulislerde bomba büyü iddiası
Son dakika: İstanbul Küçükçekmece’de hareketli saatler! Otele el bombalı saldırı girişimi... Silahlar konuştu böyle yere yığıldı
SON DAKİKA