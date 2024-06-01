Dzeko’ya elveda

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken bir yandan da ayrılacak oyuncular ile ilgili adımlar atılıyor. Yönetimin dünyaca ünlü Portekizli teknik adam Jose Mourinho ile anlaşması sonrası Edin Dzeko'ya da yol göründü. Ayrılığının gerekçesinin Mourinho'nun forvet transferi istemesi, Dzeko'nun sezonun son haftalarında düşen performansı ve bazı Körfez ekiplerinin oyuncuya ilgi göstermesi olduğu da gelen haberler arasında.

Bu sezon Fenerbahce formasıyla 45 maçı kan 38 yaşındaki golcü futbolcu söz konusu karşılaşmalarda 25 gol,10 asistlik performans göstermesine rağmen kaçırdığı gollerle de dikkat çekmişti. Oyuncuya Suudi takmlarının yüksek yıllık ücret teklif ettiği ve tecrübeli golcünün yeni rotasının da burası olabileceği ifade ediliyor. Fenerbahçe ile olan kontratı 2025 yılında sona erecek.