PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Kartal varsa biz yokuz

İsmail Kartal’ın Başkan Ali Koç ile görüşmesinde, “Devam edeceksem, Dzeko ve Tadic olmayacak” dediği, iki yıldızın ise “Kartal varsa biz yokuz” talebinde bulunduğu ortaya çıktı.

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 30 Mayıs 2024 Güncelleme 30 Mayıs 2024, 07:01
Kartal varsa biz yokuz

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Fenerbahçe'de sezonun bitiminin ardından gözler teknik direktör konusuna çevrilirken, dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

KARTAL'DAN FLAŞ TALEP
Sezonu 99 puan ve 99 gol atarak ikinci bitiren Fenerbahçe'nin teknik patronu İsmail Kartal'ın Başkan Ali Koç ile yaptığı son görüşmede, "Eğer gelecek sene göreve devam edeceksem, Edin Dzeko ve Dusan Tadic'i bu kadroda görmek istemiyorum" dediği belirlendi. Koç'un büyük ihtimalle Kartal'la devam etmeyeceği, tercihini Dzeko ile Tadic'ten yana kullandığı öğrenildi.

YILDIZLAR HOCAYA KARŞI
Öte yandan Fenerbahçe'de skor yükünü çeken isimlerden biri olan Edin Dzeko'nun yanı sıra Dusan Tadic'in de yönetime Kartal'ın devam etmesi halinde takımdan ayrılmayı düşündüklerini ilettiği gelen haberler arasında.

Geride bıraktığımız sezon içinde teknik heyet ile aralarında soğuk savaş yaşayan iki yıldızın menajerlerinin de Fenerbahçe'deki bu süreci yakından takip ettiği ifade edildi. Kupasız geçen sezonda tüm kulvarlarda toplamda 46 maça çıkan 38 yaşındaki Edin Dzeko 25 gol, 10 asist üretti. Sarı-Lacivertliler'in Sırp yıldızı Dusan Tadic de Fenerbahçe formasıyla çıktığı 56 mücadelede 16 gol attı. Ayrıca takımına 16 da asist katkısı sundu.

1 YIL DAHA KONTRATLARI VAR
Edin Dzeko ve Dusan Tadic'in Fenerbahçe ile olan kontratları 30 Haziran 2025 tarihine kadar devam ediyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan grup toplantısında duyurmuştu! Türkiye’deki sahipsiz hayvan tartışması ve kuduz vakaları Avrupa’nın da radarında
Kalben hakkında flaş suçlama: Ünlülere uyuşturucu satıyor
Soykırım ortağı ABD’nin Dışişleri Bakanı Antony Blinken’dan Refah sorusuna kaçamak yanıt! İsrail ABD silahı mı kullandı? Kalıntılarda GBU-39 izi
Kadınlara erken emeklilik: Hangi imkanlar sunuluyor? Reformlar neler getirecek? İşte yaş ve prim desteğinin tüm detayları...
Sözde yazar Azra Kohen’den skandal ’Filistin’ sözleri: Gazzeli çocukları bombaların atılacağı yerlere bilerek götürüyorlar | Yazarlardan tepki yağdı
AK Parti Hatay Milletvekili ve TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman’dan A Haber canlı yayınında İsrail’e tepki: Yerle bir olacak
Beşiktaş, Ajax’ın Hollandalı yıldızı Steven Berghuis için yeniden harekete geçti!
Başkan Erdoğan’dan Gazze diplomasisi! İtalya, İrlanda ve Norveç Başbakanı ile telefonda görüştü! | Filistin devletini tanıyın çağrısı!
Kaza mı, sabotaj mı? İran Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopterin kaza raporu açıklandı! 69 saniye detayı...
Soğuk savaş sürüyor: Fenerbahçe’de yaşanan restleşmeyi TAKVİM açıklıyor
TSK personeline ilişkin kanun teklifi Meclis’te kabul edildi! TV’lerde elde çubuk dilde nutuk devrine son | TSK personel atama, tazminat, sınav...
Pendik’teki parçalanmış cesedin başı orada bulundu! Beyaz kova detayı: O görüntülerdeki şahsın evine mi gitti? Flaş tutuklama
ÖZEL | Sakatlığını açıklayan Çağlar Söyüncü EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı
Seçil Erzan’dan bomba Semih Kaya iddiası: 3 valizle iki kez çıktı! Fatih Terim de mağdur olarak dosyaya girdi! İddianamede dikkat çeken hesap hareketleri detayı |
TAKVİM gündeme getirmişti! MSB’den ’seçim’ maskeli ’teröristan’ tezgahına ilişkin net mesaj: Oldubittiye fırsat vermeyiz
SON DAKİKA