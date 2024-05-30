Kartal varsa biz yokuz

Fenerbahçe'de sezonun bitiminin ardından gözler teknik direktör konusuna çevrilirken, dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

KARTAL'DAN FLAŞ TALEP

Sezonu 99 puan ve 99 gol atarak ikinci bitiren Fenerbahçe'nin teknik patronu İsmail Kartal'ın Başkan Ali Koç ile yaptığı son görüşmede, "Eğer gelecek sene göreve devam edeceksem, Edin Dzeko ve Dusan Tadic'i bu kadroda görmek istemiyorum" dediği belirlendi. Koç'un büyük ihtimalle Kartal'la devam etmeyeceği, tercihini Dzeko ile Tadic'ten yana kullandığı öğrenildi.

YILDIZLAR HOCAYA KARŞI

Öte yandan Fenerbahçe'de skor yükünü çeken isimlerden biri olan Edin Dzeko'nun yanı sıra Dusan Tadic'in de yönetime Kartal'ın devam etmesi halinde takımdan ayrılmayı düşündüklerini ilettiği gelen haberler arasında.

Geride bıraktığımız sezon içinde teknik heyet ile aralarında soğuk savaş yaşayan iki yıldızın menajerlerinin de Fenerbahçe'deki bu süreci yakından takip ettiği ifade edildi. Kupasız geçen sezonda tüm kulvarlarda toplamda 46 maça çıkan 38 yaşındaki Edin Dzeko 25 gol, 10 asist üretti. Sarı-Lacivertliler'in Sırp yıldızı Dusan Tadic de Fenerbahçe formasıyla çıktığı 56 mücadelede 16 gol attı. Ayrıca takımına 16 da asist katkısı sundu.



1 YIL DAHA KONTRATLARI VAR

Edin Dzeko ve Dusan Tadic'in Fenerbahçe ile olan kontratları 30 Haziran 2025 tarihine kadar devam ediyor.