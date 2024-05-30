Hoca için açıklama 7 Haziran’da

Kongre üyeleriyle buluşan Ali Koç, seçim öncesindeki cuma günü (7 Haziran) yeni teknik direktörlerini açıklayacaklarını anlattı. Koç, "İsmail Kartal ile mi devam edeceğim, yabancı hoca mı olacak? Kartal, İstatistikleri, rekorları alt üst etmiş bir teknik adamdır. Seçime girerken, herkes teknik direktörümüzün kim olduğunu öğrenecek" diye konuştu.

Sportif Direktör Mario Branco ile devam edeceklerini belirten Koç, Avrupa ekipleriyle anılan yıldız oyuncuları hakkında ise "Fred, Osayi Samuel, Ferdi Kadıoğlu ve İrfan Can Kahveci hiçbir yere gitmiyor" dedi. Koç, Karim Benzema ile ilgilenmediklerini de dile getirdi.