Galatasaray'da Erden Timur depremi yaşanıyor... Yeni yönetimde yer almayan başarılı yönetici, dün de Sportif AŞ'deki Başkanvekilliği görevinden istifa etti. Timur'un kendisine bırakmaması yönünde yapılan tüm ısrarlara rağmen fikrini değiştirmediği öğrenildi.

Galatasaray'daki 2 sezonunda 2 lig şampiyonluğu ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan Timur, gelecek sezon transferlere de karışmayacak. "G.Saray'daki siyasetten, dışarıdaki tepkinin 10 katı tepki görüyorum. Zaten baş edemediğim şey de o" diyen Erden Timur, bilindiği gibi Icardi'nin ve Zaha transferlerinde aktif rol oynamıştı. Öte yandan Galatasaraylı taraftarlar da sosyal medyadan yaptıkları yorumlarda Timur'un görevi bırakmasının yanlış olduğunu dile getirdi.