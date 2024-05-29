’Game’ over!

Ekranlardan uzunca bir süredir ayrı olan güzel oyuncu Elçin Sangu, takipçilerinin 'Nereye kayboldun?' sorusuna cevap verdi. 'Baldur's Gate' adlı oyunu oynamakla meşgul olduğunu belirten Sangu'nun cevabı sosyal medyada gündem oldu. Sangu, ardından bir açıklama daha yaparak, "Sadece çok oyun oynuyorum ve canım nasıl isterse, eğlenmek için öyle oynuyorum. Gamer'ım diyemem, demem. Oynamayı seviyorum, o kadar. Sakin..." dedi.

EKRANLARDAN UZAK!

Dizi, film ve çeşitli projelerden neredeyse 1 yıldır uzak olan Sangu'nun uzun süredir gelen teklifleri de reddettiği iddia ediliyor. Kendini uzunca bir süredir online oyunlara adayan güzel oyuncu, artık ne davetlerde ne de törenlerde boy gösteriyor. Oyunculuk olarak gündemden düşen Sangu'nun artık neredeyse tamamen kendini online ortama yönlendirdiği konuşuluyor. Sosyal medyayı da eskisi gibi aktif kullanmayan 38 yaşındaki güzelin, hayranları "Güzeller oyun oynamaz" mesajları yağırdı.