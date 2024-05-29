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'Akil'lı ol!

Galatasaray şampiyon oldu, yakışıklı oyuncu Anıl Altan, ikiz çocuklarıyla pozunu paylaştı. Eşi Pelin Akil ise çok kızdı: Kendi kendine sevin.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 29 Mayıs 2024 Güncelleme 29 Mayıs 2024, 07:02
’Akil’lı ol!

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Evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı konuşulan Anıl Altan ve Pelin Akil bu iddiaları geçtiğimiz günlerde yalanlamıştı. Akil iddialar sonrasında "Bunu ispatlamak için bir şey yapmaya gerek yok. Her şey ortada. Tabii ki tartışmalarımız oluyor. Bunlar kulaktan kulağa farklı şekilde yayılıyor. Boşanma gibi bir durumumuz şu anda yok" demişti. Anıl Altan ve Pelin Akil boşanma iddialarıyla gündemdeyken Galatarasay'ın şampiyonluğu sonrası Altan, bir paylaşımda bulundu.

HERKES ŞAŞIRDI!
Sevincini kızlarıyla poz vererek kutlayan Anıl Altan, eşinden hiç beklemediği bir tepki gördü. Akil bir takipçinin, "Alin ve Lina'nın tam olarak Galatarasaylı olduğunu düşünmüyorum. Eleştiriyorum bu fotoyu" yorumunu görünce kocasına patladı. Akil'in "Ben de yani fotoğrafları gördüm ne alaka dedim? Ok kutluyorum Galatasaraylıları da, kızlarla koymak ne alaka? Kendi kendine sevin!" cevabını görenler şaştı kaldı. Oyuncunun ciddi mi olduğu yoksa şaka mı yaptığı merak edildi.

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