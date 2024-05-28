Yıldırım: Mourinho ile görüşüp getireceğim

Ligin sona ermesinin ardından Fenerbahçe'de gözler başkanlık seçimine çevrildi. 30-31 Mayıs'ta çoğunluk sağlanamazsa 8-9 Haziran tarihlerinde yapılacak seçimli genel kurulda mevcut başkan Ali Koç ile daha önce 20 yıl kulübü yöneten Aziz Yıldırım yarışacak. Yaklaşan seçim öncesinde F.Bahçe taraftarlarına şampiyonluk sözü veren Yıldırım, flaş bir hamle yaptı.

2. GÖRÜŞME

Aziz Yıldırım, Jose Mourinho ile ikinci kez görüşecek. Yıldırım, "Mourinho'yu getireceğiz dedik. İnşallah hafta sonu gidiyorum, görüşeceğiz ve getireceğiz" diye konuştu. Yıldırım, transfer içinse, "Kaliteli ve herkesin tanıdığı oyuncuları alacağım. Şampiyon olurken kimseyi tanımam. Hakkımızı yiyeni ezer geçerim" dedi.