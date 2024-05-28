İşte 6 yılın bilançosu

Yeniden başkanlığa adaylığını açıklayan Ali Koç, Fenerbahçe'de görev yaptığı dönemde başarısız ve silik bir performans ortaya koydu. Sarı- Lacivertli taraftarlar, şampiyon olamamalarının ardından yine isyan bayrağını çekti.

REKORLA DA OLMADI

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Galatasaray ile yarış verdiği Süper Lig'de bu sezon 99 puan topladı. 99 gol atan Kanarya, puan rekoru kırdığı bir sezona rağmen ipi göğüslemeyi başaramadı. Konferans Ligi ve Türkiye Kupası'ndaki başarısızlığa dikkat çeken Sarı-Lacivertli taraftarlar, Ali Koç ve yönetimini gerçekleştirdiği transferler, hoca kıyımları ve yüksek harcamalar sebebiyle eleştirdi.

YATIRIMLAR TUTMADI

Fenerbahçe, 6 yıllık Ali Koç döneminde 98 transfere imza attı. Bu dönemde 4'ü yabancı, 7'si yerli olmak üzere toplamda 11 teknik direktörle çalışıldı. Sarı-Lacivertliler, söz konusu dönemde 186 milyon Euro gibi ciddi bir harcama yaptı. Her sezona şampiyonluk parolası ve Avrupa'da başarı hedefiyle giren Kanarya, Koç yönetiminde hiç şampiyonluk elde edemedi. F.Bahçe, Süper Lig'de son şampiyonluğunu 2013-2014 sezonunda Aziz Yıldırım başkan, Ersun Yanal da teknik direktörken tatmıştı.