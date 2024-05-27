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Yine bana hüsran yine bana hasret

Derbi zaferiyle umutlanan Sarı-Lacivertliler, İstanbulspor önünde gol şov yaptı. Ancak Cimbom kazanınca Kadıköy’deki coşku yerini hüsrana bıraktı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 27 Mayıs 2024 Güncelleme 27 Mayıs 2024, 07:02
Yine bana hüsran yine bana hasret

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Derbiyi kazandıktan sonra şampiyonluk umudunu son maça taşıyan Fenerbahçe sahasında İstanbulspor'u konuk etti. Sarı-Lacivertliler, Kadıköy'de rakibini 6-0 yendi. Ancak; G.Saray'ın Konya deplasmanında 3-1 kazanmasının ardından da sezonu 2. sırada tamamlamış oldu. 8'de Fenerbahçe öne geçti. Serdar'ın şutunda top Baran'dan döndü. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu inceleyen Volkan Bayarslan, penaltıya hükmetti. Penaltıyı kullanan Dzeko, topu ağlara gönderdi: 1-0. Kanarya, 15'te farkı ikiye çıkardı.

Soldan ceza sahasına giren Dzeko, topu çevirdi. Seken top Szymanski'nin önünde kaldı. Polonyalı şık bir vuruşla golü attı: 2-0. Maçın 35. dakikasında Fred, topu Serdar'a çevirdi. Seken top Tadic'in önünde kaldı. Sırp yıldız ilk yarının skorunu belirledi: 3-0. 48'de Serdar Dursun, Ferdi'den pası aldı.

Şutunda top direkten döndü. 66'da Osayi'nin Tadic'le yaptığı verkaçın ardından Osayi'nin şutu ağlara gitti: 4-0. 76'da Okan'ın ceza sahası içindeki hatasını Serdar Dursun değerlendirdi: 5-0. 78'de Zajc'ın vuruşunda top kaleciden döndü. King önünde bulduğu topu gole çevirdi ve maçın da skorunu belirledi: 6-0. Kanarya'nın şampiyonluk hasreti 10 yıla çıktı.

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