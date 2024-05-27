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Koç’tan 6’da sıfır!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yine şampiyonluğu tadamadı ve altıncı yılında sıfır çekti.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 27 Mayıs 2024 Güncelleme 27 Mayıs 2024, 07:02
Koç’tan 6’da sıfır!

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Yeniden başkanlığa adaylığını açıklayan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, bu sezonu da mutsuz şekilde tamamladı. Görevde olduğu süre içinde lig şampiyonluğu yaşayamayan Ali Koç, yüksek puan ortalamasına karşın istediğini alamadı.

Sezonu Galatasaray'ın şampiyon bitirmesiyle birlikte Ali Koç da 6'da 0 yapmış oldu. Ayrıca Fenerbahçe, İstanbulspor karşısında elde ettiği galibiyetle birlikte sezonu da 99 puan ve 99 golle bitirdi.

Sarı-Lacivertliler, rekor puan elde ettiği sezonda umutlarını son haftaya kadar taşısa da bu sezonu 2. sırada tamamladı ve taraftarlarını da yine hayal kırıklığına uğrattı.

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