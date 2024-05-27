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Fırtına A.Gücü’nü düşürdü

Ligde üçüncülüğü garantileyen Trabzon, Visca ve Enis’in (3) golleriyle A.Gücü’nü 4-2 yenip, 1. Lig’e yolladı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 27 Mayıs 2024 Güncelleme 27 Mayıs 2024, 07:02
Fırtına A.Gücü’nü düşürdü

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Trabzon evinde Ankaragücü'nü 4-2'lik skorla mağlup etti. Ankaragücü 22'de Chatzigiovanis, Baniya tarafından düşürülünce penaltı kazandı. Chatzigiovanis 25'te golü attı: 0-1. İlk yarı böyle bitti.

GOLLER YAĞMUR GİBİ
63'te Trezeguet soldan ortaladı, Visca gelişine vurdu: 1-1. 78'de Mujakic kafa ile aşırttı, Sowe dokundu ve takımını yeniden öne geçti: 1-2. 88'de Arif'in pasında Enis eşitliği sağladı. 2-2. 90+1'de sağdan Pepe'nin pasında Enis yine golü attı: 3-2. 90+6'de Enis Destan penaltıdan sonucu belirledi: 4-2. Bu sonuçla A.Gücü lige veda etti.

ENİS 'DESTAN' YAZDI
Trabzonspor'un golcüsü Enis Destan, Ankaragücü maçında 9 dakikada 3 gol attı ve şov yaptı. Genç golcü, 38 maçta 12 gol attı ve 5 de asist katkısı sunarak sezonu bitirdi.

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