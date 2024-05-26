Beşiktaş, kupa şampiyonluğunu taraftarlarıyla kutladı

Çalkantılı bir sezon geçiren Beşiktaş, Trabzonspor'u yenerek Türkiye Kupası'nı kazandı ve moral depoladı. Kupanın sahibi olan Kartal, taraftarlarıyla birlikte Beşiktaş semtinde görkemli bir kutlama yaptı.

MOURINHO SESLERİ

Ağaçlı Yol'da takımlarını karşılayan Beşiktaşlı taraftarlar, büyük bir coşku yaşadı. Siyah-Beyazlılar, Başkan Hasan Arat'ı gördüğünde ise hem transfer hem de teknik direktör çağrısı yaptı. "Başkan bize Mourinho getir" şeklinde mesaj veren taraftarlar ayrıca, "Taraftar şaşırdı, Lewandowski istiyor" şeklinde de tempo tuttu.

HEDEF SÜPER KUPA

Öte yandan futbolcular da şampiyonluk kutlamasında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Ernest Muçi, "Bu benim ilk kupam. Kupa kazandığımız için mutluyuz. Gelecek sezon şampiyonuz" ifadelerini kullandı. Al-Musrati, "Finalde attığım gol unutulmaz olacak" derken, Jackson Muleka, "Harika bir atmosferdi. Taraftarlarımıza teşekkürler" dedi. Öte yandan Necip Uysal, "Bu kupa için söz vermiştik. Süper Kupa için de söz veriyoruz" diye konuştu.



ARAT: SÖZ VERDİK SÖZÜMÜZÜ TUTTUK

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, "Yurt dışından çok ciddi yayınlar yapıldı. Bizim taraftarlarımız tüm dünyaya ne kadar büyük olduğunu gösterdi. Söz vermiştik. Kupayı getirdik. Sözümüzü tuttuk. En büyük Beşiktaş" diye konuştu.



AYBABA: HEDEFE DOĞRU GİDECEĞİZ

Kupa kazandıkları için mutlu olduğunu belirten Beşiktaş Futbol Genel Direktörü Samet Aybaba, "Hiçbirimize yakışmayan bir sezondu. Tek hedef Türkiye Kupası değildi. Önümüzdeki sezon hedefe doğru gideceğiz" dedi.



UÇAR: BİZ ERKEN DAVRANDIK

Beşiktaş yöneticisi Feyyaz Uçar, "Kupa kazanmak çok keyifli. Ligde de şampiyonluk kupası verilecek ama biz erken davrandık" dedi.