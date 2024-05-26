Abdülkerim ve Kerem 11’e dönüyor

1-0 kaybedilen Fenerbahçe derbisi sonrası normal şartlarda kadroda revizyon düşünen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Konyaspor mücadelesinde 11'i küçük dokunuşlar sonrasında oluşturma kararı aldı. Sarı-Kırmızılı ekibin hocası, hem savunma hem de hücumda bazı değişiklikler düşünüyor.

Savunma hattında yeniden Abdülkerim Bardakcı'yı 11'de kullanmayı planlayan Buruk, bu durumda Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez'i yedeğe çekecek. Öte yandan orta sahada ise cezalı durumda olan Hakim Ziyech'in yerine Kerem Aktürkoğlu başlangıç kadrosunda olacak. Bu durumda Barış Alper Yılmaz da sağ tarafa geçecek.