Sarı-Lacivertliler'in Brezilyalı yıldızı Fred, Fenerbahçe'deki geleceğiyle ilgili konuştu. Tecrübeli futbolcu, "Manchester United'da 5 yıl oynadım. Burada da 5 yıl kalmayı isterim tabii ki. Çünkü burada çok mutluyum. Büyük bir kulüpte oynuyorum. Ailem de buraya çok iyi adapte oldu. İkinci çocuğum burada doğdu. Şehri çok seviyorum. Profesyonel olarak bakarsak da ilk yılım zor geçti, çünkü bazı sakatlıklar yaşadım. Şu an daha iyiye gidiyorum ve çok mutluyum. Umarım önümüzdeki sezon sakatlanmam ve takımıma daha çok katkı sağlarım" dedi. Sambacı yıldız, Fenerbahçe taraftarının çok başka olduğunu da sözlerine ekledi.

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