’Volkan’ patladı patlayacak!

Hatayspor'un eski teknik direktörü Volkan Demirel ile eşi Zeynep Demirel, birkaç haftadır boşanma iddialarıyla gündeme geliyor. 13 yıldır evli olan çiftin yollarını ayırmaya karar verdiği ve Zeynep Demirel'in boşanmak için mahkemeye başvurduğu iddia edilmişti. Bu iddiaların ardından Volkan Demirel, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı. Demirel, karısı ile bir karesini paylaşarak "Bazen çoğu evlilikte olduğu gibi tartışıyoruz, anlaşamıyoruz. Fakat boşanma davası açtığımız yönündeki haberler doğru değil. Şu an karşılıklı sabah kahvemizi içiyoruz" demişti.



AYRI KAFADALAR!

Zeynep Sever Demirel ve Volkan Demirel çifti, önceki akşam Bebek'te bir mekandan çıkarken görüntülendi. Zeynep Demirel, boşanma iddialarının asılsız olduğunu söylediği sırada, Volkan Demirel ise uzaktan sağı solu izledi. Sosyetik güzel, "Her evlilikte olduğu gibi zaman zaman bizim de evliliğimizde tartışmalar ve fikir ayrılıkları oldu. Sonuçta bizi iki tane çocuğumuz var. Boşanma gibi bir durum yok. Biz çocuklarımızı korumak adına çok strese girdik" dedi. Ünlü güzel eşine "Sen ne diyorsun?" diye sordu. Volkan Demirel'in sadece "Katılıyorum" diyerek yanıt vermesi ve gergin tavırları dikkatlerden kaçmadı.



"BOŞANMA YOK" MESAJI!

Volkan Demirel, eşi soruları yanıtlarken sinirden gülmeye başladı.

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